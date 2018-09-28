Марек Хамшик: "Никогда бы не перешел из "Наполи" в "Ювентус"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что никогда бы не перешел в "Ювентус". Он также добавил, что уважает выбор экс-форварда неаполитанцев Гонсало Игуаина, который осуществил подобный переход.

- Мне было жаль, что он ушел, но я всегда уважал его выбор, - приводит слова Хамшика calciomercato. - Но я никогда бы не стал делать подобные вещи.

Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. В составе неаполитанского клуба он дважды выигрывал Кубок Италии. В текущем сезоне хавбек провел 5 игр в серии А и не отметился результативными действиями.

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