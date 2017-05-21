 Марек Хамшик: "Наполи" заслуживает большего". ФУТБОЛ - Италия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
07:43 | ФУТБОЛ — Италия

Марек Хамшик: "Наполи" заслуживает большего"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик выразил мнение, что команда заслуживает большего. По словам словацкого хавбека, его команда будет претендовать на титулы уже в следующем сезоне. Неаполитанцы идут на третьем место в турнирной таблице, отставая на один балл от "Ромы".

– Обидно из-за нашей позиции в турнирной таблице, – приводит Tmw слова Хамшика. – Своей игрой "Наполи" заслуживал большего. К сожалению, мы потеряли много очков в ситуациях, когда должны были побеждать. Но мы создаем благоприятные условия для будущего. Постараемся завоевать трофеи в следующем сезоне.

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