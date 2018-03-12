Марек Хамшик: "Наполи" еще может стать чемпионом"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик на своем официальном сайте высказал мнение, что его команда сохраняет шансы выиграть чемпионат Италии в нынешнем сезоне. Неаполитанцы занимают второе место в таблице, отставая от "Ювентуса", у которого игра в запасе, на одно очко. "Наполи" в последних двух турах серии А проиграл "Роме" (2:4) и сыграл вничью с "Интером" (0:0).

– Мы опустились на второе место, но до конца сезона еще 10 игр, – подчеркнул Хамшик. – Мы можем набрать 30 очков, так что все возможно. В матче с "Интером" мы играли лучше, но упустили несколько моментов и не смогли победить.

В нынешнем сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.