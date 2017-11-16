Марек Хамшик: "Мне жаль Словакию и Италию"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик разочарован тем, что сборные Словакии и Италии не смогли пробиться на чемпионат мира-2018​. Словенцы заняли второе место в своей группе, но не попали в стыковые матчи, а итальянцы проиграли по сумме двух встреч Швеции.

- Мне жаль Словакию и Италию, - цитирует Football Italia Хамшика. - Я видел игру Италии, это позор. Итальянский футбол – один из лучших в мире, но сборная Италия должна стать лучше. Итальянский футбол силен, но нужно развивать инфраструктуру. Есть много работы, даже в Словакии строятся новые современные стадионы.