10:26 | ФУТБОЛ — Италия

Марек Хамшик: "Мечтаю завоевать чемпионство с "Наполи"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик подчеркнул, что у команды еще много времени, чтобы исправить ситуацию в чемпионате Италии. Хавбек уверен, что в этом сезоне неаполитанцы имеют хорошие шансы на чемпионство.

- В начале сезона мы шли вровень с "Ювентусом", но теперь отстаем на четыре очка, - приводит Football Italia слова Хамшика. - Но у нас еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. "Наполи" сохранил тренера, подписал несколько хороших игроков, но потерял только одного. Моя мечта - завоевать чемпионство с неаполитанцами. Также я хочу вместе со сборной еще раз выйти в финальную часть чемпионата мира и Европы.

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