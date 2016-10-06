Марек Хамшик: "Мечтаю завоевать чемпионство с "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик подчеркнул, что у команды еще много времени, чтобы исправить ситуацию в чемпионате Италии. Хавбек уверен, что в этом сезоне неаполитанцы имеют хорошие шансы на чемпионство.

- В начале сезона мы шли вровень с "Ювентусом", но теперь отстаем на четыре очка, - приводит Football Italia слова Хамшика. - Но у нас еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. "Наполи" сохранил тренера, подписал несколько хороших игроков, но потерял только одного. Моя мечта - завоевать чемпионство с неаполитанцами. Также я хочу вместе со сборной еще раз выйти в финальную часть чемпионата мира и Европы.