Марек Хамшик: "Мечта о скудетто растаяла"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после ничьей в матче 36-го тура чемпионата Италии против "Торино" (2:2) поблагодарил болельщиков неаполитанской команды за поддержку. Словацкий хавбек рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет побороться за скудетто.

"Наполи" уже не обгонит "Ювентус" по очкам

За два тура до конца турнира "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 85 очков. Отставание от лидирующего "Ювентуса" - 6 очков.

- Хочу посвятить свой гол нашим великолепным болельщикам, хочу сказать им спасибо за невероятную поддержку, - цитирует официальный сайт клуба Хамшика. - Мне нравится забивать, но я предпочел бы, чтобы мы набрали три очка. Мы набрали всего одно - наша мечта о скудетто растаяла.

На протяжении сезона мы показывали отличный футбол и были на вершине. Жаль, что не смогли выполнить задачу.

Следующий сезон? В этом мы показали нашу силу, мы - один из лучших клубов лиги. Это - хороший фундамент для борьбы за титул в следующем году.