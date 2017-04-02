Марек Хамшик: "Игуаин? Не думаю о нем, думаю о "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после домашней ничьей с "Ювентусом" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что команда может быть довольна своей игрой. По словам словацкого хавбека, он не думает о бывшем одноклубнике – форварде "Ювентуса" Гонсало Игуаине.

– Для нас должно быть честью то, что мы вынудили "Ювентус" так обороняться, – приводит Football Italia слова Хамшика. – Это показывает, насколько мы хороши. Если брать во внимание то, как мы играли все 90 минут, то думаю, что мы заслуживали больше одного очка. Мы были сфокусированы на своей игре и на цели победить "Ювентус". Мы заработали всего очко, но можем быть довольны своим выступлением.

Игуаин? Он отдавал всего себя здесь на протяжении трех лет. А после… Как я уже говорил, я о нем не думаю. Я думаю о "Наполи".