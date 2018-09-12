Марек Хамшик: "Горжусь, что посвятил всю карьеру "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признался, что горд тем, что посвятил значительную часть карьеры неаполитанскому клубу.

- Когда я приехал в Неаполь, то не знал, чего ожидать, - приводит слова Хамшика Football Italia. - Но с первого дня я почувствовал любовь фанатов. Я горжусь своими отношениями с этим городом. Я привязан к футболке "Наполи". Возможно, останусь здесь даже после ухода из футбола. Я посвятил всю свою карьеру "Наполи" и горжусь этим.

Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. В составе неаполитанского клуба он дважды выигрывал Кубок Италии. В текущем сезоне хавбек провел 2 матча за "Наполи".

Все о чемпионате Италии - здесь