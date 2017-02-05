04:28 | ФУТБОЛ — Италия

Марек Хамшик: "Буду счастлив обойти Марадону по голам за "Наполи"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик, ставший автором хет-трика в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (7:1), подчеркнул, что будет счастлив обойти легендарного Диего Марадону по количеству голов за неаполитанскую команду. У словака сейчас 109 мячей, у аргентинца – 115.

– Рад, что оформил хет-трик, – приводит Tmw слова Хамшика. – Это большое достижение для меня. Что касается игры "Наполи", то мы прибавляем, что-то пробуем. Впереди матчи с "Дженоа" и "Реалом". Марадона? Если не получится обойти его в этом сезоне, то это случится в следующем. Я буду счастлив.

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Материалы REN-TV

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