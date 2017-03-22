Марек Хамшик: "2016 год - лучший в карьере"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик, признанный в 4-й раз кряду лучшим игроком года в Словакии, считает 2016 год лучшим в карьере. Также он отметил, что эта награда добавляет ему гордости.

– 2016 год был, наверное, моим лучшим годом, – цитирует Football Italia Хамшика. – С приходом Сарри моя роль в "Наполи" росла и стабилизировалась. Даже в сборной все шло хорошо, и мы провели хороший чемпионат Европы во Франции. Я догнал Марадону по голам за "Наполи", для меня это фантастическое достижение. Стать лучшим словацким футболистом в очередной раз является источником большой гордости.