00:48 25 сентября | ФУТБОЛ — Италия

Марек Хамшик: "100 голов с составе "Наполи" – замечательное достижение"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после матча 6-го тура чемпионата Италии с "Кьево" выразил удовлетворение результатом встречи. В этой встрече словак забил свой 100-й гол в составе неаполитанской команды. 29-летний футболист занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, отставая от лидирующего Диего Марадоны на 15 голов.

– Мы достойно ответили "Ювентусу", – приводит Tmw слова Хамшика. – Домашняя победы была необходима. Соперник был не из простых, поэтому мы особенно довольны. 100 голов в составе "Наполи" – это замечательное достижение, но успехи команды важнее. Сейчас нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов.

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