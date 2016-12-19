17:28 | ФУТБОЛ — Италия

Марек Гамшик: "Наполи" может подняться выше третьего места"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик уверен, что его команда заслуживает более высокой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент неаполитанцы занимают третью строчку и отстают от лидера на восемь очков.

– Мы провели отличный матч против "Торино" (5:3), показали прекрасный атакующий футбол, – пишет на своем официальном сайте Хамшик. – Мы создали много моментов и смогли забить пять мячей. Для зрителей это было отличное развлечение. Все игроки рады победе в последнем матче уходящего года. Сейчас мы идем на третьем месте, но уверены, что можем финишировать выше.

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