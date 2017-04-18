Марчело Липпи: "Ювентусу" по силам выиграть все трофеи в этом сезоне"

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи уверен, что "Ювентус" может выиграть все трофеи в этом сезоне. Туринский клуб лидирует в чемпионате Италии, 2 июня сыграет в финале Кубка Италии с "Лацио", а также выиграл у "Барселоны" со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Думаю, что "Ювентусу" по силам выиграть все трофеи в этом сезоне. Сейчас это лучшая команда в Европе, - цитирует La Repubblica Липпи. - "Барселона" очень хороша в атаке, но не более того. "Ювентус" в ходе одного поединка может сыграть совершенно по-разному. Он может уверенно обороняться и может ярко атаковать, а также в рядах команды есть тот самый вратарь (Джанлуиджи Буффон. - Прим. "СЭ").

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.