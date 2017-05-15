Марчелло Липпи: "Все говорят, что Тотти завершает карьеру, но он сам такого не сказал"

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи заявил, что недавно общался с форвардом "Ромы" Франческо Тотти и отметил, что в разговоре с ним футболист не сообщил о завершении карьеры. Ранее сообщалось, что текущий сезон станет для 40-летнего футболиста последним в карьере.

– Я общался с Франческо дней десять назад, и он не говорил мне, что собирается заканчивать карьеру, – цитирует Football Italia Липпи. – Все говорят, что он уходит, но подобные слова не были произнесены им лично. Когда речь идет о таком важном для Рима человеке, о его завершении карьеры не может говорить кто-то другой.