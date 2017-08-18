Марчелло Липпи: "Спаллетти - лучшая гарантия амбиций "Интера"

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи впечатлен потенциалом "Милана" и "Интера". По его словам, эти клубы будут претендовать на высокие места в предстоящем сезоне.

– Владельцы "Интера" известны своими финансовыми возможностями, – цитирует Gazzetta dello Sport Липпи. – Были некоторые сомнения относительно новых владельцев "Милана", но и они сработали хорошо, создают большую команду. Думаю, что Монтелла использует эти ресурсы.

А Спаллетти – лучшая гарантия амбиций "Интера". Он мудрый тренер, который сможет выжать максимум из игроков. Уверен, что ему не вскружат голову успехи в предсезонке. Возможно, он даже еще больше насторожится. "Интер" вместе с "Миланом" и "Ромой" будет одним из ведущих клубов в сезоне, сразу за "Ювентусом" и "Наполи".