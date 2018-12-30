Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в "Наполи"

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали. В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли 27-летнего сенегальского футболиста на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики.

– Я семь лет играл в Неаполе, и также страдал от расистских песен некоторых фанатов. До сих пор помню флаги с надписью "Добро пожаловать в Италию". Я чувствую себя неаполитанцем, и сегодня хочу быть с Калиду Кулибалы. Надеюсь, что все это поможет положить конец расизму в футболе раз и навсегда, – подписал фотографию Марадона.

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