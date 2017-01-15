22:13 | ФУТБОЛ — Италия

Марадона может стать сотрудником "Наполи"

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Легендарный аргентинский футболист и экс-форвард "Наполи" Диего Марадона может вернуться в итальянский клуб. Об этом сообщил сам Марадона, ранее неоднократно критиковавший действующее руководство неаполитанской команды.

– Любовь между мной и "Наполи" такая же крепкая, как и 30 лет назад, – цитирует Sky Sport Italia Марадону. – В городе живут дети, которые в жизни меня не видели на футбольном поле, но плачут каждый раз, когда видят меня. Мы ведем переговоры о моем возвращении в клуб. Обсудили некоторые вопросы, и вскоре я могу вновь вернуться в мир футбола.

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