Марадона хочет вернуться в "Наполи"

Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона может вернуться в стан неаполитанцев. Об этом сообщил агент 56-летнего аргентинского специалиста, который с 2012 года находится без работы после ухода из "Аль-Васла", Стефано Чечи.

- Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи", но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками, - цитирует Football Italia Чечи. - Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит "Наполи" и особенно болельщиков.