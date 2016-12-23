18:22 23 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Марадона хочет вернуться в "Наполи"

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Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона может вернуться в стан неаполитанцев.  Об этом сообщил агент 56-летнего аргентинского специалиста, который с 2012 года находится без работы после ухода из "Аль-Васла", Стефано Чечи.

- Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи", но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками, - цитирует Football Italia Чечи. - Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит "Наполи" и особенно болельщиков.

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