Маньяни спустя месяц покинул "Ювентус"

Защитник Джанджакомо Маньяни перешел из "Ювентуса" в "Сассуоло". 22-летний итальянец был арендован на один сезон с правом выкупа. Игрок уже присоединился к своим новым одноклубникам на сборе.
Примечателен тот факт, что Маньяни перебрался в туринский клуб из "Перуджы" в начале этого месяца.
#Calciomercato: è ufficiale l'arrivo di Giangiacomo #Magnani dalla Juventus! Il comunicato ufficiale è su https://t.co/xMS7poxVJR 🖤💚 #ForzaSasol pic.twitter.com/BuT8eW9sOs– U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 27 июля 2018 г.