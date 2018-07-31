Маньяни спустя месяц покинул "Ювентус"

Защитник Джанджакомо Маньяни перешел из "Ювентуса" в "Сассуоло". 22-летний итальянец был арендован на один сезон с правом выкупа. Игрок уже присоединился к своим новым одноклубникам на сборе.

Примечателен тот факт, что Маньяни перебрался в туринский клуб из "Перуджы" в начале этого месяца.