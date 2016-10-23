00:19 | ФУТБОЛ — Италия

Мануэль Локателли: "Еще не осознал, что забил победный гол в ворота Буффона"

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Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. По его словам, он не осознал, что стал автором победного гола.

– Я еще не совсем осознал, что произошло, – приводит Tmw слова Локателли. – Мне удалось забить гол в ворота лучшего вратаря мира и теперь мы отстает от лидера всего на два очка. Посвящаю его всем родным. В чем секрет? Не знаю. Возможно, просто повезло. Нужно продолжать в том же духе, не витая в облаках.

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