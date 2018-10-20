Манолас рассказал, почему не перешел в "Зенит"

Защитник "Ромы" Константинос Манолас заявил, что был очень близок к переходу в "Зенит". 27-летний грек рассказал, что экс-полузащитник римлян Франческо Тотти убеждал его остаться.

- Я был очень близок к переходу в "Зенит", - приводит слова Маноласа La Gazzetta dello Sport. - Но в контракте была прописана зарплата в рублях. Я попросил их поменять на доллары, но они отказались. Через несколько дней они передумали, но я уже принял решение остаться в "Роме". Это судьба. Тотти также убеждал меня остаться - я говорил с ним больше, чем со спортивным директором Мончи.

Манолас выступает за "Рому" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в составе римлян и забил 1 гол.

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