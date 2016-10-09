Манолас поставил Месси на пятое место в списке лучших футболистов мира

Защитник "Ромы" Константинос Манолас поставил Лионеля Месси на пятое место в списке лучших нападающих мирового футбола, с которыми ему доводилось выходить на поле. В шорт-лист 25-летенего грека, помимо Месси, входят Залатан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Луис Суарес и Карим Бензема.

– В этом списке Лионель Месси находится не на первой позиции, – приводит Football Italia слова Маноласа. – Я бы отдал ему пятое место. Безусловно, скорость аргентинца и то, как он проскальзывает сквозь череду защитников, – это нечто невероятное! Да, он всегда знает, как нужно распорядиться мячом и прекрасно взаимодействует с партнерами по команде. Но Месси, на мой взгляд, все равно не лучший из этой пятерки.

Я играл против Златана Ибрагимовича в Лиге чемпионов сезона-2013/14, когда "ПСЖ" встречался с "Олимпиакосом". Ибра олицетворяет природную мощь, у него просто невероятные физические данные!

Против Суареса я играл в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Он – хищник, который видит цель и стремиться к ней со всех ног. У Суареса также невероятное чувство гола, пожалуй, как ни у кого другого. Перед воротами он свиреп и жёсток.

Бензема – трудяга. Он сочетает в себе множество отличных футбольных качеств, главным из которых является хитрость. Он также очень силен в техническом плане.

Роналду – это феномен с другой планеты! У него есть все: дриблинг, чувство гола, невероятная выносливость и, конечно, техника. В прошлом году в матче против нашей команды у него было всего два эпизода. В обоих он сумел забить – сначала правой ногой, а затем – левой.