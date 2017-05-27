Манолас опроверг информацию об уходе из "Ромы"

Защитник "Ромы" Костас Манолас подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки. По словам футболиста, он связывает свое будущее с римлянами.

- Я могу представить свое будущее вместе с "Ромой", - приводит Sky Sport Italia слова Маноласа. - Мой контракт рассчитан на два года, я ни с кем не говорил о возможности перехода. Но мне нужно побеседовать о продлении соглашения.

На данный момент я сосредоточен на матче с "Дженоа". Я хочу выиграть в последнем матче тура и занять второе место в турнирной таблице. Это важно и для меня, и для команды.

Ранее сообщалось, что интерес 25-летнему греку проявляет "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Интер". В текущем сезоне Манолас провел в составе "волков" 44 матча во всех турнирах и забил два гола.