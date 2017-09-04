Манолас, который был близок к переходу в "Зенит", продлит контракт с "Ромой"

Защитник "Ромы" Костас Манолас может остаться в Роме еще на пару сезонов. По информации Corriere dello Sport, грек готов подписать с клубом новый контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года.

Текущий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2019 года. Манолас настаивает на том, чтобы в новом соглашении была прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Напомним, в августе игрок был близок к переходу в "Зенит". Сообщалось о том, что он не смог договориться с российским клубом по поводу зарплаты.