Манджукич вслед за Игуаином может пропустить матч с "Лацио"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич рискует пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии против "Лацио", сообщает Football Italia. По информации источника, 31-летний хорват получил небольшое повреждение на тренировке – тренерский штаб туринцев решил приберечь форварда для ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (первый матч – 2:2), который состоится 7 марта. Ранее стало известно, что матч с "Лацио" из-за повреждений пропустят Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески и Хуан Куадрадо.

После 25 туров "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 65 очков. "Лацио" располагается на третьей строчке, набрав 52 очка. Лидерство удерживает "Наполи" (69), который провел на одну игру больше.

Матч "Лацио" - "Ювентус" состоится сегодня, 3 марта. Начало игры - 20.00 по московскому времени.