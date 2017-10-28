Манджукич - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Миланом"

Стал известен состав "Ювентуса" на матч 11-го тура чемпионата Италии против "Милана". В атаку команды вернулся отбывший дисквалификацию Марио Манджукич.

Полностью заявка "Юве" выглядит следующим образом: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин; запасные - Щенсны, Пинсольо, Де Шильо, Бардзальи, Санду, Матюиди, Маркизио, Стураро, Бентанкур, Коста, Бернардески.

Матч "Милан" - "Ювентус" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.