Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года

"Ювентус" продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем. Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Манджукич выступает за "Старую синьору" с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Бешикташ".
UFFICIALE: @MarioMandzukic9 rinnova con la Juventus fino al 2020 https://t.co/yNTa5W0M9t ⚪️⚫️ #Mandzukic2020 pic.twitter.com/LUQ3bdg8H3– JuventusFC (@juventusfc) 25 мая 2017 г.