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Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года

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"Ювентус" продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем. Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Манджукич выступает за "Старую синьору" с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Бешикташ".

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