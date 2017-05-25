Манджукич продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года

"Ювентус" продлил контракт с нападающим Марио Манджукичем. Новое соглашение с 30-летним хорватом будет действовать до 2020 года, сообщает пресс-служба туринского клуба.



Манджукич выступает за "Старую синьору" с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Бешикташ".