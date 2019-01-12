Манджукич может не сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ с "Атлетико" из-за травмы

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может пропустить месяц из-за проблем с бедром, сообщает Sky Sports Italia.

32-летний форвард получил повреждение на тренировке команды в четверг. Главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри заявил, что прогнозы врачей относительно срока восстановления игрока не очень хорошие. Таким образом, Манджукич может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико", который состоится 19 февраля в Мадриде.

Заменить хорвата может форвард Мойзе Кин. Ранее руководство команды планировало отправить его в аренду, но теперь, в виду сложившейся ситуации, он может получить больше игрового времени.

В текущем сезоне Манджукич сыграл в 21 матче, в котором забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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