Манджукич может не сыграть с "Миланом" за Суперкубок Италии

Хорватский форвард "Ювентуса" Марио Манджукич, возможно, пропустит матч за Суперкубок Италии с "Миланом".

Также отмечается, что 30-летний хорват, скорее всего, не примет участие в субботней игре 1/8 финала Кубка Италии с "Болоньей". Ранее клуб подтвердил, что у 30-летнего нападающего имеются проблемы с левым бедром, из-за которых он не может полностью согнуть ногу.

В текущем сезоне Манджукич провел 21 матч в составе "Ювентуса", в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.