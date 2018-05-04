Манджукич и Хеведес не сыграют за "Ювентус" в матче с "Болоньей"

"Ювентус" назвал заявку на матч 36-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Как информирует пресс-служба туринцев, в этой встрече не смогут сыграть форвард Марио Манджукич и защитник Бенедикт Хеведес. Оба футболиста получили травмы.

В то же время в составе есть защитник Джорджо Кьеллини, но его, вероятно, поберегут перед финалом Кубка Италии против "Милана", который пройдет 9 мая.

Матч "Ювентус" - "Болонья" состоится 5 мая в Турине на "Альянц Стэдиум" и начнется в 21.45 (мск).