Манчини вызвал Кришито и Балотелли в сборную Италии

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил заявку команды на товарищеские матчи против Саудовской Аравии, Франции и Голландии. Бывший наставник "Зенита" включил в состав экс-капитана питерцев Доменико Кришито, который со следующего сезона будет выступать за "Дженоа", а также форварда "Ниццы" Марио Балотелли, который летом намерен вернуться в серию А.

Напомним, Кришито и Балотелли не играли за сборную Италии с 2014 года.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Сальваторе Сиригу ("Торино");

защитники: Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба - "Милан"), Маттиа Кальдара ("Аталанта"), Доменико Кришито ("Зенит"/"Дженоа"), Данило Д’Амброзио ("Интер"), Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани (оба - "Ювентус"), Эмерсон, Давиде Дзаппакоста (оба - "Челси", Англия);

полузащитники: Даниеле Базелли ("Торино"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Бриан Кристанте ("Аталанта"), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Жоржинью ("Наполи"), Роландо Мандрагора ("Кротоне"), Клаудио Маркизио ("Ювентус");

нападающие: Марио Балотелли ("Ницца", Франция), Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Беррарди, Маттео Политано (оба - "Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Симоне Верди ("Болонья"), Симонде Дзадза ("Валенсия", Испания).

Сборная Италии сыграет против Саудовской Аравии 28 мая в швейцарском Санкт-Галлене. Встреча с французами состоится 1 июня на поле соперника в Ницце, а игра против Голландии - 4 июня в Турине.