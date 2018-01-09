Манчини поздравил "Лацио" со 118-летием

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в Твиттере поздравил "Лацио" с днем рождения. Клуб из Рима сегодня, 9 января, праздную 118-летие со дня основания.

"С днем рождения", - написал Манчини.

Напомним, Манчини защищал цвета "Лацио" с 1997 по 2000 год. В 2000 году он вошел в тренерский штаб команды, а в период с 2002 по 2004 год занимал пост главного тренера "орлят". В качестве игрока римского клуба он выиграл 6 трофеев, включая Кубок кубков и Суперкубок Европы. В роли тренера он помог "Лацио" выиграть Кубок Италии.