Манчини поздравил Буффона с 40-летием, напомнив тому о пропущенном голе

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в Инстаграме поздравил с днем рождения голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону. Сегодня, 28 января, бывшему вратарю сборной Италии исполняется 40 лет.

Отметим, что в качестве поздравления наставник питерцев напомнил имениннику о пропущенном тем голе в матче сезона-1998/99 между "Пармой" и "Лацио" (1:3). Манчини, выступавший тогда за римлян, отправил мяч в ворота Буффона после подачи углового, пробив пяткой в ближний верхний угол.

"С днем рождения, Буффон, - написал Манчини. - Ты всегда был лучшим. Мой мяч в Парме было невозможно отбить, и ты был слишком молод".

Буффонище! Большому вратарю и человеку – 40 лет //

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Буффонище! Большому вратарю и человеку – 40 лет