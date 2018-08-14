19:56 | Футбол — Италия

Манчини – о трагедии в Генуе: "Этот регион не заслужил такого"


Главный тренер сборной Италии, бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини в Твиттере выразил поддержку семьям жертв катастрофы в Генуе. В результате обрушения моста погибли как минимум 30 человек.

"Мои мысли с семьями жертв и со всем городом. Этот регион не заслужил такого", – написал Манчини.

Ранее было объявлено, что все спортивные мероприятия в эти выходные, включая 1-й тур чемпионата Италии, начнутся с минуты молчания.

"Летел вниз 30 метров". Футболист чудом не погиб при крушении моста в Генуе

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