Манчини – о Роналду: "В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов"

Бывший главный тренер "Зенита", наставник сборной Италии Роберто Манчини позитивно отозвался о решении нападающего Криштиану Роналду перейти из "Реала" в "Ювентус". 33-летний португалец подписал контракт с туринцами, который рассчитан до лета 2022 года.

– Роналду? В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов. И все из них – лучшие, – цитирует Football Italia Манчини. – Что важно знать о нем, так это то, что Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать. Это важно для такого великого чемпиона как он.