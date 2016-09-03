23:34 | ФУТБОЛ — Италия

Манчини не понимает, почему Гвардьола отпустил Харта из "Манчестер Сити"

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Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини подчеркнул, что не понимает решения нового наставника "горожан" Хосепа Гвардьолы отпустить вратаря Джо Харта на правах аренды в "Торино". Отметим, что в летнее трансферное окно в "Сити" из "Барселоны" Клаудио Браво.

– У каждого тренера есть свои идеи, но я не могу понять решения Гвардьолы отпустить Джо Харта, – приводит Football Italia слова Манчини. – У "Торино" появился отличный вратарь, Харт может прогрессировать и дальше, несмотря на возраст.

Я не люблю критиковать других тренеров, но решение отпустить Харта необъяснимо.

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