Манчини не понимает, почему Гвардьола отпустил Харта из "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини подчеркнул, что не понимает решения нового наставника "горожан" Хосепа Гвардьолы отпустить вратаря Джо Харта на правах аренды в "Торино". Отметим, что в летнее трансферное окно в "Сити" из "Барселоны" Клаудио Браво.

– У каждого тренера есть свои идеи, но я не могу понять решения Гвардьолы отпустить Джо Харта, – приводит Football Italia слова Манчини. – У "Торино" появился отличный вратарь, Харт может прогрессировать и дальше, несмотря на возраст.

Я не люблю критиковать других тренеров, но решение отпустить Харта необъяснимо.