Манчини назвал Балотелли придурком

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини считает, что нападающему Марио Балотелли по силам вернуться в сборную Италии. Сейчас Балотелли выступает за французскую "Ниццу", с которой лидирует в чемпионате Франции.

– Балотелли – придурок (смеется). Он примерно такого же возраста, что и мой сын. Именно при мне Балотелли дебютировал в серии А, – приводит слова Манчини gianlucadimarzio. – Он был очень молод и показывал потрясающий футбол. Марио и сейчас может его показывать, но, как и все молодые люди, он делает иногда глупости. На них Балотелли потратил несколько лет. Надеюсь, что в "Ницце" он сможет выйти на свой прежний уровень и вернуться в сборную Италии.