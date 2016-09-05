Манчини - Гуллиту: "Зависть - ужасная штука"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини ответил на критику экс-полузащитника сборной Голландии Руда Гуллита. Бывший наставник "Терека" заявил, что его соотечественнику и новому тренеру "Интера" Франку де Буру "предстоит большая работа над игроками "нерадзурри", которые достались ему в ужасной физической форме".

– Гуллит был великим игроком, – сказал в эфире Radio Incontro Манчини. – Великим футболистам, которые не смогли стать тренерами, очень трудно принять идеи других специалистов. Хорошо, что Гуллит дружит с де Буром, но это не оправдывает его заявления. Речь не только о Гуллите, но и о многих других экс-футболистах. Зависть – ужасная штука.