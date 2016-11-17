"Манчестер Юнайтед" в январе может приобрести Эльсеида Хюсая

Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая Марио Гюффреди отметил, что в случае предложения от "Манчестер Юнайтед" игрок был бы очень рад подумать о смене клуба, однако албанец вряд ли покинет команду в зимнее трансферное окно. По его словам, футболист проводит хороший сезон, но для перехода в топ-клуб ему необходимо выйти на новый уровень.

– Сейчас у нас относительно спокойный период, – приводит Tuttomercatoweb слова Гюффреди. – Мы продлили контрактс "Наполи", и это отличная перспектива с любой точки зрения. Хюсай проводит хороший сезон, в этом году он сыграл 60 матчей, если суммировать выступления в чемпионате Италии и национальной сборной. Уверен, что уровень албанца еще может вырасти, прогресс в его игре очевиден.

Не скрою, к Хюсаю проявляют интерес и топ-клубы, в числе которых "Манчестер Юнайтед". Если от "Красных дьяволов" поступит предложение, это будет очень здорово! Однако я не большой сторонник совершения серьезных трансферов в январе. Но если будут заманчивые предложения, мы вместе с игроком их обязательно рассмотрим.