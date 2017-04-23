"Манчестер Юнайтед" готов платить Мертенсу 4,5 миллиона евро в год

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает La Repubblica. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы готовы предложить 29-летнему бельгийцу соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Мертенс и неаполитанцы вели переговоры о новом соглашении, но они ни к чему не привели. В текущем сезоне нападающий провел в составе "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач.