"Манчестер Юнайтед" главный претендент на покупку Милинковича-Савича

"Манчестер Юнайтед" стал главным претендентом на покупку полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, после того как от него отказалась "Барселона", сообщает Mundo Deportivo.



Ранее спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что цена за 23-летнего серба колеблется от 80 до 90 миллионов евро, и клуб не намерен отпускать важного игрока за меньшие деньги. Каталонцы отказались платить такую сумму, поэтому фаворитом в борьбе за перспективного полузащитника стал "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы рассматривают Милинковича-Савича как замену Полю Погба, который, по слухам, покинет английский клуб в ближайшее межсезонье.

Отметим, что интерес к сербу также проявляют "ПСЖ", "Реал", "Ювентус" и "Ливерпуль".

Милинкович-Савич играет за "Лацио" с 2015 года. В текущем сезоне он забил 14 голов в 45 матчах.