Мама Давиде Астори: "Я не хочу никого обвинять, я просто хочу знать причину его смерти"

Мама бывшего защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори Анна Астори рассказала, что до сих пор надеется узнать причину смерти своего сына. Игрок был обнаружен мертвым в отеле 4 марта 2018 года.

- У меня еще двое детей, поэтому мой долг - быть сильной для них, - приводит Football Italia слова Анны Астори. - В то утро мы с мужем должны были пойти в церковь, а затем проголосовать, так как это был день выборов. Тем не менее, когда я проснулась, я почувствовала, что мои руки парализованы, мне холодно, в мое теле ощущение пустоты. То, что я никогда не чувствовала раньше. Я еще не знала, что произошло, но в каком-то смысле уже все чувствовала.

Я не хочу сделать кого-то виноватым, потому что я уверена, что нет никого, кого можно было бы обвинить. Я просто хочу знать, почему. То, что произошло, - это трагедия, я знаю. Никто не хотел, чтобы это случилось. В то же время я не хочу, чтобы кто-то еще проходил через это. Я хочу убедиться, что такое никогда не повторится. Проверки спортсменов в Италии очень тщательные, но они должны быть еще лучше. Я не хочу, чтобы жертва моего Давида была напрасной.

Ранее сообщалось, что два врача могут быть обвинены в убийстве Астори по неосторожности. Дело остается открытым, поскольку до сих пор окончательно не установлено, действительно ли ничего нельзя было сделать для предотвращения трагической кончины Астори. Также причина его смерти до сих пор не установлена.

Напомним, в память об Астори руководство "Фиорентины" приняло решение навсегда изъять из обращения 13-номер, под которым играл защитник.

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