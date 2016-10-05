Мальдини перед получением должности в "Милане" хочет убедиться в серьезности проекта

Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини подчеркнул, что еще не имеет никаких договоренностей о работе в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что ветеран может стать техническим директором клуба. Мальдини провел всю футбольную карьеру в "Милане", защищая его цвета с 16 до 40 лет.

- Мое имя упоминается чересчур часто, порой в непроверенных и ложных историях, - цитирует Football Italia Мальдини. - Да, я встречался с Фассони и Мирабелли дома. Мне сказали, что задачей является возвращение "Милана" на топ-уровень в течение пяти лет.

Но я должен услышать это непосредственно от новых владельцев. Если я погружусь в это с головой, буду работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, то я должен быть уверен, что это действительно серьезный проект.

Это вопрос принципа и справедливости. Я читал, что якобы отказался по финансовым причинам. Но я еще никаких запросов не делал. Говорят, у меня нет опыта. Но я провел всю жизнь в футболке "Милана". Это не моя вторая кожа, а моя единственная.