Максим Гоналон: "Не сожалею о переходе в "Рому", но однажды хочу вернуться в "Лион"

Полузащитник "Ромы" Максим Гоналон заявил, что не сожлаеет о переходе из "Лиона" в римский клуб. 28-летний француз в июле присоединился к римлянам, но до сих пор ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

- Я не сожалею о переходе в "Рому", - сказал Гоналон в эфире Canal+. - Я отдал все "Лиону", хотя у меня и были другие мечты и желания, которые я хотел достичь. Я хотел стать Франческо Тотти или Даниэле Де Росси из "Лиона". Мое желание состояло в том, чтобы закончить карьеру во французском клубе. Фанаты знают меня и мою любовь к "Лиону". "Лион" - это все для меня. Вернусь ли однажды? Да, это то, чего я хочу.