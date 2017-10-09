Макси Лопес: "Однажды поговорю с Икарди"

Нападающий "Удинезе" Макси Лопес считает, что однажды ему придется встретиться и поговорить с бывшим другом Мауро Икарди. Напомним, что Лопес не пожимает руку Икарди, к которому ушла его бывшая жена Ванда Нара.

– Я никогда не придавал слишком большого значения этой проблеме, – цитирует Messaggero Veneto Лопеса. – Поговорю ли я однажды с Икарди? Думаю, да. Марадона как-то жестко высказался по поводу Икарди, но у Диего нет фильтров. Он говорит, что думает. Я только раз лично с ним виделся. Это было несколько лет назад во время благотворительного матча.

Автобиография? У меня было два или три предложения написать ее. Но я не думаю, что это случится. Биографии должны писать настоящие чемпионы, которым есть что рассказать.