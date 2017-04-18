Макси Лопес: "Икарди расплачивается за свои ошибки"

Нападающий "Торино" Макси Лопес отметил, что не имеет отношения к невызову форварда "Интера" Мауро Икарди в сборную Аргентины. СМИ предполагали, что игроки аргентинской команды не хотят видеть Икарди в своем составе, поскольку он увел у Лопеса жену. Эти слухи были подогреты попавшей в Интернет совместной фотографией Лопеса, Лионеля Месси и Хавьера Маскерано.

– Есть причины, о которых не говорят, – цитирует TyC Sports Лопеса. – В спорте есть свои правила: когда ты совершаешь ошибку – расплачиваешься за нее. В жизни все так же. Мне никогда не давали поговорить с ним один на один. Всегда прикрывались детьми. Я редко говорю об этом. Но сейчас должен прояснить ситуацию, потому что страдают мои близкие. Та фотография была только у меня и у Ванды Икарди. Больше ни у кого. Если фото появилось в Интернете, значит, кто-то повел себя недобросовестно. Прошло больше десяти лет с момента моей последней встречи с Месси или Маскерано.