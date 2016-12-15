13:12 | ФУТБОЛ — Италия

Македа перешел в "Новару"

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Нападающий Федерико Македа продолжит карьеру в "Новаре", сообщает пресс-служба клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт, подробности которого неизвестны. В конце августа "Кардифф Сити" расторг контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 9 матчах чемпион-лиги, но голов не забил.

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