Македа перешел в "Новару"

Нападающий Федерико Македа продолжит карьеру в "Новаре", сообщает пресс-служба клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт, подробности которого неизвестны. В конце августа "Кардифф Сити" расторг контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 9 матчах чемпион-лиги, но голов не забил.