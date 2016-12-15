Македа перешел в "Новару"

Нападающий Федерико Македа продолжит карьеру в "Новаре", сообщает пресс-служба клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт, подробности которого неизвестны. В конце августа "Кардифф Сити" расторг контракт с воспитанником "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 9 матчах чемпион-лиги, но голов не забил.
#BenvenutoInAzzurro, le prime foto in Azzurro di Macheda a Novarello#Novara #SerieB pic.twitter.com/NZKVAmtEq1– Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 14 декабря 2016 г.