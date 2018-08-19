М – значит Марко! Праздничный торт Матерацци на 45-летие

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он задувает свечи на одном из праздничных тортов. Сегодня, 19 августа, бывшему футболисту, который с 2001 по 2011 год выступал за "Интер", исполняется 45 лет.
Один из десертов сделан в форме буквы "M", на втором выведены цифры "4" и "5".
Напомним, Матерацци выступал на профессиональном уровне с 1990 по 2015 год. За карьеру он выиграл 15 трофеев на клубном уровне, включая кубок Лиги чемпионов.
45 🖤💙 pic.twitter.com/jj2THqCbhS– Marco Materazzi (@iomatrix23) 19 августа 2018 г.