М – значит Марко! Праздничный торт Матерацци на 45-летие

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он задувает свечи на одном из праздничных тортов. Сегодня, 19 августа, бывшему футболисту, который с 2001 по 2011 год выступал за "Интер", исполняется 45 лет.

Один из десертов сделан в форме буквы "M", на втором выведены цифры "4" и "5".

Напомним, Матерацци выступал на профессиональном уровне с 1990 по 2015 год. За карьеру он выиграл 15 трофеев на клубном уровне, включая кубок Лиги чемпионов.