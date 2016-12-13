М`Бей Ньянг: "Уступлю следующий пенальти Лападуле"

Нападающий "Милана" М`Бей Ньянг назвал позором свой незабитый пенальти в матче 16-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:1). Также он отметил, что уступит пробитие следующего одиннадцатиметрового Джанлуке Лападуле.

- На мой взгляд, "Милан" очень хорошо играл и должен продолжать двигаться по этому пути, - цитирует MilanTV Ньянга. - Что касается моего пенальти, то это позор. Для меня наступило трудное время. Я взял на себя ответственность за пенальти в очередной раз и промазал. Я очень сожалею, но такие моменты нужно лишь продолжать работать. У меня нет никаких проблем с Лападулой. В следующий раз я ему уступлю право пробить одиннадцатиметровый.