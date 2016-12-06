Лулич избежит длительной дисквалификации за слова о Рюдигере

Защитник "Лацио" Сенад Лулич может избежать длительной дисквалификации за инцидент после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:2), сообщает Football Italia. Федерация футбола Италии будет рассматривать слова Лулича про защитника "Ромы" Антонио Рюдигера в рамках неспортивного поведения, а не расизма.

Таким образом, Лулича может ждать дисквалификация максимум на три матча, а не на десять. Напомним, что после игры Лулич заявил, что Рюдигер два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом.